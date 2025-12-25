Haberler

Zelenskiy, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ün özel temsilcileri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla yeni fikirler üzerinde durduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Gerçekten çok iyi bir görüşme oldu. Gerçek bir barışa ulaşmak için bazı yeni fikirler var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayan- Rusya Savaşı'nı sona erdirecek barış planı ele alındı. Zelenskiy, yaklaşık 1 saat süren görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir görüşme oldu. Birçok ayrıntıyı ve iyi fikri tartıştık. Gerçek bir barışa ulaşmak için bazı yeni fikirler var" dedi.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un günün ilerleyen saatlerinde ABD'li müzakerecilerle bir görüşme daha yapmayı planladığını söyleyen Zelenskiy, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu acımasız savaşın sona ermesini, tüm belgelerin ve adımların gerçekçi, etkili ve güvenilir olmasını sağlamak için gerçekten 7/24 çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy, barış müzakerelerinde üzerinde çalışılan 20 maddelik plan açıklamıştı

Zelenskiy, dün gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede, 20 maddelik barış planını açıklamıştı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
