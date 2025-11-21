Zelenskiy: ABD ile Barış Planı Üzerinde Çalışmaya Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin 28 maddelik barış planının kendisine sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirme planı konusunda ABD, Avrupa ve diğer ortaklarıyla birlikte net ve dürüst bir çalışma için hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, ABD'li üst düzey temsilcilerle "çok ciddi bir görüşme" gerçekleştirdiğini ifade etti. Zelenskiy, "ABD tarafı, savaşı sona erdirme planının ana hatlarını, yani vizyonunu sundu. Savaşın ilk günlerinden beri çok basit bir tutumu savunduk: Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Üçüncü bir işgalle bozulmayacak gerçek bir barışa. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı şartlara sahip onurlu bir barışa. Bu şartları sağlamalıyız. Temel prensiplerimizi özetledim. Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak her şeyin gerçek olduğundan emin olacakları konusunda anlaştık" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "Hiçbir sert ifade kullanmayacağız. ABD ve Avrupa ile dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız ve ortaklarımızla birlikte açık ve dürüst bir çalışma için hazırız" dedi.

"ABD, Rusya'nın savaşı sona erdirme isteğinin ciddi hale gelmesini sağlayacak güce sahip"

Avrupalı liderlerle temas halinde olduğunu belirten Zelenskiy, "Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştüm, çabalarımızı koordine ediyoruz. Ayrıca diğer liderlerle ve Fransa Cumhurbaşkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile görüşmeyi bekliyorum. Amerika'nın gücünün ve desteğinin barışı gerçekten yakınlaştırabileceğinin bilincindeyiz ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Rusya'nın gerçek anlamda barış istemediğinin de farkındayız, aksi takdirde bu savaşı başlatmazlardı. Rusya'nın bu yıl boyunca yalnızca bir şeyi yapmaya çalıştığına, yani yaptırımları geciktirerek savaşa daha fazla zaman kazandırmaya çalıştığına dair birçok değerlendirme var, bunlarda tamamen haklı. ABD, Rusya'nın savaşı sona erdirme isteğinin nihayet ciddi hale gelmesini sağlayacak güce sahiptir. Bunun için çalışmaya devam edeceğim, tüm zamanımı buna ayırıyorum. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var ve Ukrayna, dünyada hiç kimsenin diplomasiyi baltalayanın biz olduğumuzu iddia edememesini sağlamak için elinden geleni yapacak. Bu önemli" şeklinde konuştu.

ABD'nin planında toprak tavizi var

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor. Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor. - KİEV