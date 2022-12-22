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Zelenskiy: "Rusya terörist bir ülkedir"

Politika Haberleri

- Zelenskiy: "Rusya terörist bir ülkedir" Zelenskiy: "ABD halkına destekleri için teşekkür ederim. Bu kış hayatta kalmak zorundayız ve Rusya'nın enerji altyapısına karşı ayakta kalmalıyız. Rusya terörist bir ülkedir.

- Zelenskiy: "Rusya terörist bir ülkedir"

WASHINGTON - Zelenskiy: "ABD halkına destekleri için teşekkür ederim. Bu kış hayatta kalmak zorundayız ve Rusya'nın enerji altyapısına karşı ayakta kalmalıyız. Rusya terörist bir ülkedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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