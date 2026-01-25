Haberler

ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantilerine ilişkin belge hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vilnius'ta yaptığı açıklamada, ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin belgenin tamamen hazır olduğunu ve imza tarihinin beklenildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barışa ulaşılmasının ardından ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin belgenin hazır olduğunu duyurarak, "Belge bütünüyle hazır ve ortaklarımızdan belgenin imzalanacağı yer ve tarihin teyit edilmesini bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katılımı ile gerçekleştirilen görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin ABD belgesinin tamamen hazır olduğunu duyuran Zelenskiy, "Bizim için güvenlik garantileri, her şeyden önce ABD'den gelen güvenlik garantileridir. Belge bütünüyle hazır ve ortaklarımızdan belgenin imzalanacağı yer ve tarihin teyit edilmesini bekliyoruz" dedi.

Zelenskiy, belgenin imzalandıktan sonra onay için ABD Kongresi'ne ve Ukrayna Parlamentosu'na gönderileceğini söyledi. BAE'de ABD'nin 20 maddelik planı ve sorunlu meselelerin ele alındığını belirten Zelenskiy, "Sorunlu pek çok konu vardı ancak bunların sayısı azaldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sorunlu başlıkların sayısı azalsa da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ilişkin görüşlerinde değişiklik olmadığını vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerinin tamamından vazgeçmesini sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Sebebi açık. Onların hedefi hep bu oldu ve bu nedenle bunu başarmak istemelerini anlıyoruz. Cephe hattında böyle bir şeyi halen yapamıyorlar" dedi.

Zelenskiy, "Herkes toprak bütünlüğüne ilişkin tutumumuzu biliyor. Ülkemiz için bize ait olan için savaşıyoruz. Başka bir ülkenin topraklarında savaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı ve Rus müzakereciler, geçtiğimiz cuma günü ve dün savaşın başından bu yana ilk defa ABD'nin arabuluculuğunda üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş fakat BAE'deki görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı. Hem Ukrayna hem de Rusya, görüşmelerin ardından basına yaptıkları açıklamalarda diyaloğa açık olduklarını ve BAE'deki görüşmelerin gelecek hafta pazar günü devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu. - VILNIUS

