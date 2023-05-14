Zekeriya Yapıcıoğlu oyunu kullandı

Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu seçim kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır. Vatandaşımızın iradesi, milletimizin iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansır ve sandığa yansıdığı şekilde olduğu gibi sandıktan çıkar diye temenni ediyorum. Malum biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Çok sert bir üslup vardı. Şükür ki, o sert üslup tabana seçmene çok yansımadı. İnşallah bu saatten sonra da yansımaz. Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine ülkemizin inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı sonuç neyse o sandıktan çıkacaktır." dedi.

- İstanbul