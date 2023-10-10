Muğla İl Jandarma komutanlığına bağlı KOM şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas ilçelerinde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken 20 si tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerine operasyon: 20 tutuklama

MUĞLA - Muğla İl Jandarma komutanlığına bağlı KOM şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas ilçelerinde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken 20 si tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta Jandarma ekipleri Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile, il genelinde operasyon düğmesine bastı, 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonlarda 34 şüpheli ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda Jandarma, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirerek imha edilmek üzere ilgili makama gönderildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 34 şüpheliden, 9 u denetim şartı ile, 5 i adli kontrol şartı ile salınırken, 20 si tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.