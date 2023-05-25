ZBEÜ'den 'Büyük Türkiye Vizyonu' paneline katılım

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Türkiye Vizyonu' paneline katıldı.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Türkiye Vizyonu' paneline katıldı.

Türkiye yüzyılında, Türk Devletleri arasında ortak tarih, dil ve değerler temelinde birlikteliği teşvik etmek, her alanda iş birliği ve ticaret potansiyelini artırmak, diplomatik ve siyasi bağları güçlendirmek Türk Devletlerinin uluslararası platformlarda birlikte hareket etmelerini sağlamak ve ülkeler arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Büyük Türkiye Vizyonu' paneli düzenlendi.

ZBEÜ'yü temsilen İnsan ve Toplum ve Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal'ın katıldığı panelde, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da toplanan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde kabul edilen 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin, Türkiye Yüzyılı hedefinin ve 21. yüzyılı "Türk Asrı" haline getirme ülküsünün hayati parçalarından birini oluşturduğu vurgulandı. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yaptığı panel, oturumların tamamlanmasıyla sona erdi.

Doç. Dr. Yücel Namal, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile sohbet etti. Programda, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile bir araya gelen Namal, ZBEÜ ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında yapılabilecek iş birliği üzerine sohbet ederek düzenlendikleri panel dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Namal, ardından Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile sohbet ederek kendilerini ZBEÜ'ye davet etti. - ZONGULDAK