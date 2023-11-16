Zamibya'da Ana Muhalefet Partisi Üyeleri ve Sosyalist Parti Lideri Gözaltına Alındı

Zamibya'da ana muhalefet partisi Yurtsever Cephe (PF) üyesi 3 üst düzey siyasetçi ile Sosyalist Parti (SP) lideri Fred M'membe gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, PF üyesi siyasetçilerden eski Adalet Bakanı Given Lubinda diplomatik pasaportunu teslim etmediği, Emmanuel Mwamba ise sosyal medyada halkı kin ve nefrete sevk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Sosyalist Parti lideri M'membe ile PF üyesi Raphael Nakachinda da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan siyasetçiler, haklarındaki suçlamaları reddetti.