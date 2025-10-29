Zafer Sırakaya'dan Almanya'daki Çifte Vatandaşlık İptal Taleplerine Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'da bazı basın yayın organlarında çifte vatandaşlığın iptal edilmesi yönünde haberlerin yer almasına tepki göstererek, "Bu taleplerle, kuşaklar boyunca Almanya'nın kalkınmasına katkı sunmuş insanların emeğinin görmezden gelinmesi hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, iki gün sonra Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 64. yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı.

Tam da bugünlerde Avrupa ve Almanya'da bazı basın yayın organlarında "çifte vatandaşlığın geri alınması" yönünde göçmen kökenli insanları topluca zan altında bırakan taleplerin yeniden gündeme getirildiğine dikkati çeken Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu taleplerle, kuşaklar boyunca Almanya'nın kalkınmasına katkı sunmuş insanların emeğinin görmezden gelinmesi hedeflenmektedir. İki ülkeye de aidiyet hisseden, her iki ülkenin de gelişimine önemli katkılar sunan insanlar, ülkeler arasında köprü, toplumları birleştiren değerlerdir. Gerçek entegrasyon, insanların eşit fırsatlarla kabul gördüğü ve aidiyet duygusunun tüm alanlara sirayet ettiği toplumlarla mümkündür."