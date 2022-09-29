Zafer Partisinden istifa eden Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'ı eleştirdi

Parti içindeki muhalif görüşlerinden dolayı bazı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darbedildiklerini öne sürerek partisinden istifa eden Soner Çam, Özdağ'a yönelik bazı iddialarda bulundu.

Parti içindeki muhalif görüşlerinden dolayı bazı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darbedildiklerini öne sürerek partisinden istifa eden Soner Çam, Özdağ'a yönelik bazı iddialarda bulundu.

Çam, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın 25 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kurucular kurulu üyesi olarak katıldığı bu toplantıda şahsına ve arkadaşlarına yönelik saldırı yapıldığını dile getiren Çam, "Özdağ aleyhine gerekli tüm hukuki girişimleri başlatacağım." dedi.

Parti gönüllülerinin bağışlarının bir bölümünün partiye ve partinin ihtiyaçlarına değil, kişilere ve kişilerin servetlerine aktarıldığını öne süren Çam, "Söz konusu linç girişimi bu vakıanın tarafımca ortaya çıkarılması, her namuslu insan gibi üzerine gidilmesi, şahsımın ve bu milletin parasına sahip çıkma mücadelesinin sonucu gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ'ı eleştiren Çam, şu iddialarda bulundu:

"Ayyıldız Hareketi sürecinde parti kurulması için benden birkaç defa para istedi. Bana para toplama yetkisi verdi. Ben de kendisinin şahsi banka hesabına parayı gönderdim. Ayrıca Eskişehir ilçelerinin bir yıllık kira bedellerini peşin olarak ödedim, masrafları bireysel olarak karşıladım. Zafer Partisi Eskişehir il binasının kira ve tüm masrafları tarafımca giderilmiştir. İlerleyen süreçte partide benim gibi birçok arkadaştan para aldığını öğrenince durumdan şüphelenip, parti muhasebesinde verdiğim paraların karşılığını bulmaya çalıştım. Bir süre araştırmalarda bulunduktan sonra bizlerden ve tanımadığımız birçok kişiden topladığı paraların parti kayıtlarına girmediğine şahit oldum."

Parti üst yönetiminde FETÖ'den yargılanan kişilerden müteşekkil bir divan olduğunu iddia eden Çam, "Bizler Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri iktidar olacak diye iyi niyetli duygularla gittik. Ne yazık ki belli bir süreçten sonra bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.

Soner Çam, Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatında istifaların olduğunu söyledi.

Zafer Partisinden istifa eden Bursa Kurucu İl Başkanı Halil İbrahim Aydın ve Antalya Kurucu İl Başkanı Galip İlya da Ümit Özdağ'a yönelik eleştirilerde bulundu.