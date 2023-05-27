Zafer Partisi'nden istifa edenler AK Parti'ye geçti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Zafer Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Zafer Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Zafer Partisi 19 Mayıs İlçe Başkanı Fuat Acar, AK Parti 19 Mayıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partilerinin ilçe başkanlığını 15 ay önce milli duygularla kurduklarını söyledi.

Son güne kadar Zafer Partisi için çalıştıklarını belirten Acar, "Ama Zafer Partisi Genel Başkanı'nın son dönemde yaptığı açıklamaları parti tüzüğüne ve bize ters geldi. Milletçi ruhla çıktığımız yolda inandıklarımız, bizleri yarı yolda bıraktı. Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı ile hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi, bizlere yanlış gelmiştir. Özdağ, söylemlerinin dışına çıkarak Kılıçdaroğlu'na destek verdi." dedi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklediğini hatırlatan Acar, "Bizler şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacağız. Devletin, milletimizin bekası için sandığa gideceğiz. Terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile iş birlikçi olan Millet İttifakı'na verecek bir oyumuz yok. Partimizden istifa ederek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık." diye konuştu.

Daha sonra Zafer Partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçenlere rozetini, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven taktı.