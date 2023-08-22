Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Tunç Soyer'e Tepki Gösterdi

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e körfezin kirlilik sorunuyla ilgili tepki gösterdi ve ona meydan okudu. Boyunağa, İzmir'deki su fiyatları ve ulaşım konularında da eleştirilerde bulundu.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, basın açıklaması yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Seçkin Boyunağa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yer aldığı Egemenlik Evi önünde yaptığı açıklamada, İzmir Körfezi'nin koktuğunu ve kirlilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfezi temizleyip denize gireceğini iddia ettiğini hatırlatan Boyunağa, "Tunç Soyer sana bir teklifim var. Karşıyaka Alaybey Tersanenin önünden Karşıyaka Anıt'a kadar beraber yürüyelim. Eğer temizledim, denize gireceğim dediğin körfezden lağım kokusu gelmezse ben senden özür dileyeceğim ama lağım kokusu gelirse kandırdığın ve yalan söylediğin birileri karşısında istifa etmeye var mısın?" dedi.

Boyunağa, İzmirlilerin Türkiye'deki en pahalı suyu kullandığını, ulaşımda "90 dakika" uygulamasında yapılan değişikliğin özellikle çalışanları çok etkilediğini söyledi.

Soyer'in belediye yönetimine HDP'ye "methiyeler düzen" kişileri getirdiğini ileri süren Boyunağa, "MHP'li ve İYİ Parti'li milliyetçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu konuda lütfen siz de sessiz kalmayın. İzmir'i bu terör sevici soytarılardan arındıralım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Boyunağa, "Bizden oy istedin, sana verdik, Türk milliyetçileri olarak. Gel İzmir'deki PKK sevicisi Tunç Soyer'e hesabını sor." ifadelerini kullandı.