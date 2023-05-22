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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Sinan Oğan Ümit Özdağ Politika Haberler

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