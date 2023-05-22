Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023