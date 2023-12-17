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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hedeflerini açıkladı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye genelinde yüzde 10 oy oranını hedeflediklerini söyledi. Özdağ, Karadeniz ve İç Anadolu'da partisinin oy oranının yükselişe geçtiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde 10'u aşmak." dedi.

Özdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir restoranda gazetecilere, yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi.

Partisinin oy oranına değinen Özdağ, "Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde 10'u aşmak." ifadesini kullandı.

Özdağ, partisinin oy oranının Karadeniz ve İç Anadolu'da yükselişe geçtiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 15 gün öncesine kadar Zafer Partisi'nin oylarının ağırlıkla arttığı bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz'di. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da seçimlerde aldığımız oyu koruyorduk. Şimdi Karadeniz ve İç Anadolu'da da memnuniyetle gördüğümüz bir yükseliş trendi içerisine partimiz girmiş bulunuyor. Bu noktada hem parti politikalarımızın çok doğru ve artık kamuoyu tarafından daha net algılanır olduğunu görüyoruz hem de her gittiğimiz yerde halkla yapmış olduğumuz temaslarda bu hedefimizin gayet gerçekçi ve siyasetin doğru okunmasından kaynaklanan bir hedef olduğunu tespit ediyoruz."

Diyarbakır'da bulvara Şeyh Said isminin verilmesini eleştiren Özdağ, "Genel merkezde hukukçu arkadaşlar çalışıyorlar. Trabzon'da yapacağım işlerden bir tanesi adliyeye gitmek ve İdare Mahkemesi'nde bu ismin verilmesini durdurmak için dava açmak olacak." diye konuştu.

Özdağ, daha sonra ilçedeki bir alışveriş merkezine giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Sırrıpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Özdağ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel'i makamında ziyaret etti.

Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen konferansta da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Karadeniz Türkiye Haberler

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