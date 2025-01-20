Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma, Özdağ'ın 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi üzerine başlatıldı. Zafer Partisi lideri hakkındaki suçlamaların detayları henüz açıklanmadı.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözler söylediği sözler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika