Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan depremzedelere ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Özdağ, beraberindeki partililerle geldiği kentte esnafla bayramlaştı, talep ve sorunlarını dinledi.

Depremzedelerle bir araya gelen Özdağ, gazetecilere, deprem sonrasında Kahramanmaraş'ı üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların bayramını kutlama ve dertlerini dinleme imkanı bulduklarını belirten Özdağ, bu gelişinde kentte normal yaşama dönüş olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

Özdağ, bütün depremzedelerin konteynerlere alınması gerektiğini, korunaklı, suyu, elektriği, ısıtıcısı bağlanmış konteyner kentlerin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini kaydetti.