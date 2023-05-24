Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal...
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. - ANKARA
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika