Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal...

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Millet İttifakı Ümit Özdağ Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title