Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '13 milyon sığınmacı gitsin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında; "Son on senede göçlerle Afganistan ve Pakistan, Türkiye'nin içine yayıldı. 'Dur' demezseniz Edirne de bitecek. Güneydoğu Afganistanlaşacak. Bu durum hepimizi; öncelikle kadınlarımızı etkileyecek. Kadınlarımız sığınmacı ve kaçakların taciz eden bakışlarına uğruyorlar. Zafer Partisi'ne vereceğiniz her oy 13 milyon sığınmacı gitsin demektir. Sizden 13 milyon sığınmacıyı bir yıl içinde geri yollamak için destek istiyorum. Kendi ülkemizde azınlık konumuna düşmeyelim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için propaganda konuşmasını yaptı. Özdağ, şunları söyledi:

"Son on senede göçlerle Afganistan ve Pakistan, Türkiye'nin içine yayıldı. 'Dur' demezseniz Edirne de bitecek. Güneydoğu Afganistanlaşacak. Bu durum hepimizi; öncelikle kadınlarımızı etkileyecek. Kadınlarımız sığınmacı ve kaçakların taciz eden bakışlarına uğruyorlar. Zafer Parti'sine vereceğiniz her oy 13 milyon sığınmacı gitsin demektir. Sizden 13 milyon sığınmacıyı bir yıl içinde geri yollamak için destek istiyorum. Kendi ülkemizde azınlık konumuna düşmeyelim.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIĞIMIZ BİR İSTANBUL DEPREMİ, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ÇÖKERTECEKTİR"

Hazırlıksız yakalandığımız bir İstanbul depremi, Türkiye ekonomisini çökertecektir. Kahramanmaraş depremi bilindiği halde önlem alınmadı. İstanbul'da sadece arama kurtarma için gereken asayı 700 bin kişi olacak. İstanbul adeta ölümü bekliyor. İstanbul, adeta bir atom bombası saldırına uğramış gibi sevgili Antakya'nın kaderini paylaşmamalı. Devlet, büyük bir hızla yıkılması beklenen çürük binaları tahliye edecek ve yıkacak. Taşınan vatandaşların kiralarını iki sene devlet ödeyecek. Anadolu'ya dönmek isteyenlere iş imkanı yaratacağız. İstanbul'da yaşayan sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacağız. İsteyen bütün 18 yaş üstü gençlerimize arama kurtarma programları açarak acil müdahale gücü oluşturacağız. Deprem olacak ancak İstanbul yıkılmayacak.

"İSTANBUL'DA KULLANILAN UYUŞTURUCU BERLİN'DEN FAZLA"

Türkiye, dünya uyuşturucu ticaretinde hedef ülke haline geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ellerimizin arasından kayıp gidiyor. İstanbul'da kullanılan uyuşturucu Berlin'den fazla. Zafer Partisi olarak uyuşturucuyla mücadelede kurumsal ve hukuki düzen yapacağız. Yurt dışında operasyon yapma yetkisi olan birimler kuracağız. Uyuşturucu baronlarına, terör örgütü muamelesi yapacağız. Siyaset ve uyuşturucu bağını koparacağız. Çocuklarımızı uyuşturucu pençesinden almak için geniş bir program hazırladık."