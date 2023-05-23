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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: '(Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz.'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "(Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz."

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "(Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "( Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Sinan Oğan Politika Haberler

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