Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "(Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz."
Politika Haberleri
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "(Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "( Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği) Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz." - ANKARA
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika