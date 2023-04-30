Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığının açılışını yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek, yeni üyelere rozet taktı.

Özdağ, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisi olarak ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik tüm Türkiye'de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zafer Partisi'nin ve Sinan Oğan'ın arkasında Türk milletinin desteğinin yükseldiğini gördüklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı, Türkiye'nin Orta Doğulaştırılmasına izin vermeyecek. İzin vermediğini de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse onlar da bizim gibi düşünmedikleri için değil, bizim onlara yeterince ulaşamadığımızdan kaynaklanan bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecek."

Özdağ, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktıktan ve gençlerle fotoğraf çektirdikten sonra Aydın'a hareket etti.