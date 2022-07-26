Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de partilileri ve esnafı ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de partisinin il başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de partisinin il başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.
Ümit Özdağ, partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.
Burada partililerle bir araya gelen Özdağ, daha sonra Atatürk Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafın sıkıntılarını dinledi.
Özdağ, daha sonra Enverül Hamit Camisi avlusundaki şehitliğe giderek dua okudu.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika