Ümit Özdağ Nevşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, ilk olarak Lale Caddesi'nde partililere seslenerek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında şehit olanlara rahmet diledi.

Daha sonra partisinin il binasının açılışını yapan Özdağ, partililerle sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Özdağ, Ürgüp ilçesine geçerek Atatürk Bulvarı'nda sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Özdağ, daha sonra Avanos ilçesi Kızılırmak kenarında kurdukları tezgahlarda satış yapan vatandaşlarla sohbet etti.