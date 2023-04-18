Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde yeni üyelere rozet taktı.

Özdağ, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin önündeki tek çıkış yolunun Ata İttifakı ve Zafer Partisi olduğunu savundu.

"Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı, Zafer Partisi'nin de Meclis'teki en güçlü grup olması bizim mücadelemizin bu seçimdeki temel hedefidir." diyen Özdağ, şunları kaydetti:

"Çünkü 'Ne mutlu Türk'üm' diyebilen, HÜDA PAR ile HDP arasına sıkışmayan tek ittifak Ata İttifakı'dır, Zafer Partisi geleneğidir. Bu ittifakta ve Zafer Partisi'nde, Atatürk'ün 6 oku da Türkeş'in 9 ışığı da temsil edilmektedir. Bizim dışımızda da hiçbir yerde temsil edilmiyor zaten."

Özdağ, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini siyasette tekrar hakim güç ve politika haline getirmenin mücadelesini verdiklerini ifade etti.

Programın ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnafı gezen Özdağ, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Tarsus ilçesine geçen Özdağ, girdiği işletmelerde çalışanlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.