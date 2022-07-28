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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te partililerle buluştu, esnafı ziyaret etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te partililerle buluştu, esnafı ziyaret etti.

Özdağ, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelerden en fazla zarar gören illerin başında Kilis'in geldiğini söyledi.

Seçimlerden sonra Türk milletinden alacakları yetkiyle sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini belirten Özdağ, "Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var o da Zafer Partisi. Türk halkının Türk gençliğinden başlayarak büyük bir desteği var." dedi.

Özdağ, konuşmasının ardından Cumhuriyet ve Murtaza caddelerinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası Öncüpınar Gümrük Kapısına hareket eden ve kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan Özdağ'a, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt sınırda basın açıklamasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyeceğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Kurt ile sınır kapısına geçerek incelemede bulunan Özdağ, daha sonra Polateli ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AA / Cebrail Caymaz - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Kilis Politika Haberler

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