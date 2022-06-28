Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da konuştu Açıklaması - Haberler

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da konuştu Açıklaması

AA - Burak Milli - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da konuştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil." dedi.

Özdağ, Erzin ilçesindeki bekleyişlerinin ardından, beraberinde partililerin bulunduğu otobüslerle Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığı binası önüne geldi ve burada basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin olmadığını öne süren Özdağ, "Anadolu Kalesi" projesiyle sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesini ve yenilerinin gelmemesini sağlayacaklarını belirtti.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız yıkılırsınız."

Özdağ, Suriyelileri 2023 Haziran seçimlerinden sonra ülkelerine geri göndereceklerini dile getirerek, "Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Burak Milli - Politika

Togo Cumhuriyeti Zafer Partisi Türkiye Hatay Politika Haberler

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