Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Normal şartlarda erken genel seçim görülmüyor." dedi.

Özdağ, Gaziantep'teki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki illeri ziyaret ettiklerini belirterek, Gaziantep'te de yoğun bir programının olduğunu kaydetti.

Kurumları ve esnafı ziyaret ederek Gaziantep'in nabzını tutacaklarını ve bunu ülke gündemine taşıyacaklarını anlatan Özdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Normal şartlarda erken genel seçim görülmüyor. Çünkü erken seçim için karar alındığı takdirde eski yasayla seçime gidilmesi gerekecek. Normal şartlarda beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra, Karagöz Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.