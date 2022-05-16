Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer ülkemize gerçekleştirilen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse demografik yapımız değişecek." dedi.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır sorunun sığınmacı meselesi olduğunu savundu.

Özdağ, "Eğer ülkemize gerçekleştirilen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse demografik yapımız değişecek." diye konuştu.

Zafer Partisi kurulduktan sonra Türk milletinin iradesinin siyasette temsil edilmeye başladığını söyleyen Özdağ, parti olarak sığınmacılar konusunu gündeme getirdikten sonra bazı partilerin de söylemlerini değiştirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının Suriyelilerle ilgili yanlış bilgiler verdiğini iddia eden Ümit Özdağ, Türk halkının, Zafer Partisi tarafından gerçek bilgilerle donatıldığını öne sürdü.