Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da partisinin seçim standını ziyaret etti.

Özdağ, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisince açılan seçim standına ziyarette bulundu.

Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Özdağ, gençlerin "Z kuşağı" değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliği olduğunu söyledi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile partisinin milletvekili adaylarına destek isteyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Atatürk, Nutuk'u bitirirken 'Ey Türk gençliği' diyor ve sonra olabilecek en ağır şartları anlatıyor. ve diyor ki 'Bu şartlarla bile karşılaşsan, görevin Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmektir. Bunun için muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Cumhuriyeti koruyacak mıyız? Gençler sizden bazı konularda destek istiyorum ve neden destek istediğimi de söyleyeceğim. 13 milyon sığınmacıyı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollamak için destek istiyorum. Oylar Zafer'e, oylar Sinan Oğan'a."

Konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektiren Özdağ, ziyaretlerinde partililerle de bir araya geldi.