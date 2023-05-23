Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün akşam Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde ciddi bir mesafe kaydettiklerini ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Özdağ, şöyle konuştu:

"Bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda halen üzerinde görüştüğümüz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk 4 maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi, nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Burada da olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapmayı planlıyoruz."

"Terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz"

Açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, Suriyelilerin ülkelerine gönderilme süresine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Gönüllü değil gerekirse zorla 1 sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak. Keza Türkiye'nin güvenliği açısından terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz."

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin bir soruya karşılık Özdağ, "Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisini bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz bu konuyu, üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor." diye konuştu.

Özdağ, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine de "Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz." dedi.

"14 Mayıs'ta Zafer Partisinin aldığı oyları işaret edeceğiniz ittifaka taşıyabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna Özdağ, şu cevabı verdi:

"Doğrusu biz sadece Zafer Partisine oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece Zafer Partisinin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya Sinan Bey'e oy veren değerli seçmeni değil, bütün siyasi partilere ve bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye göçmenistan olmasın diyorsanız, babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi çocuklarınıza ve torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız kızınızı, eşinizi, annenizi, teyzenizi caddeye çıkarken veya oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken sizin çocukluğunuzdaki güven içerisinde gitmesini istiyorsanız sandığa davet ediyoruz, oy verin Türkiye Türkiye olarak kalsın, dünyanın bütün lümpenlerinin geldiği göçmenistan olmasın."

Özdağ, bir başka soru üzerine, "Biz terörle ilintili, teröre 'terör' diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi gerektiği bizim vazgeçilmezimiz." dedi.