Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da iftar programına katıldı
Politika Haberleri
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da düzenlenen iftar programına katıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da düzenlenen iftar programına katıldı.
Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere kente geldi.
Partisinin il teşkilatınca karşılanan Özdağ, daha sonra Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Özdağ, kentteki temaslarını yarın yapacağı ziyaretlerle sürdürecek.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Politika