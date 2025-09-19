Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, Seyhan Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Yardımcıları Okay Sangün, Evrim Özdemir ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Özdağ, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vekili Güngör Geçer ile görüştü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Özdağ, bazı şehit çocukları ile telefondan görüntülü görüştü.

Ümit Özdağ daha sonra bir restoranda bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.