Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da ziyaretler geçekleştirdi.

Özdağ, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Şırnak programı kapsamında Adana'da bulunduklarını söyledi.

Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla çalışmalarını yüksek bir tempoyla sürdürdüklerini ifade eden Özdağ, "Henüz Türkiye seçim heyecanına tam anlamıyla girmemiş olmasına rağmen biraz da ramazandan dolayı diğer siyasi partilerin çalışma tempolarının düşük olduğu bu ortamda biz bütün kadrolarımızla yoğun bir şekilde sahada çalışıyoruz." dedi.

Adana ziyareti öncesi İl Emniyet Müdürlüğünün kendisine koruma polisi vermediğini belirten Özdağ şöyle konuştu:

"Bakın ben bir parlamenterim ve bir partinin genel başkanıyım. Ayrıca herhalde Türkiye'de tehdit sıralamasında önde gelen isimlerden birisiyim. Seçim ortamında sağlıklı düşünen bir emniyet, hiçbir şey söylemeye gerek kalmadan bir parti genel başkanını bir il ziyaretinde, hele böyle provokatif bir ortamda gereken tedbirleri alır. Şu ana kadar Adana dışında hiçbir sorun çıkmadı. Bir tek Adana'da bize verilen cevap şu oldu; 'Biz koruma şube olarak bir polisle korunan kişilere koruma vermiyoruz. Biz böyle bir karar aldık, uyguluyoruz'. Sizin kararınız hiç önemli değil kardeşim. Bu, tehdit değerlendirmesine göre yapılacak bir uygulamadır. Eğer Adana'da bana yönelik bir tehdit olmadığını düşünüyorsanız o sizin düşünceniz. Ben kendimi korurum ama bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum."

Özdağ, daha sonra, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Yetimleri ve Gaziler Derneği Adana Şubesi ve Adana Ticaret Odasını ziyaret etti, Tesbihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi ile Adana-Gaziantep ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğini ve Baraj Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Özdağ, daha sonra partisinin milletvekili adayları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile iftarda bir araya geldi.