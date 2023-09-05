Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Madencilere Destek Verdi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Eskişehir'de Doruk Madencilik Termik Santrali'nde açlık grevi yapan madencilere destek verdi. Aslan, işçilerin haklarının gözetilmesinin şirket yetkililerinin sorumluluğu olduğunu ve devletin de bu hakların uygulandığını denetlemesi gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Eskişehir'de Doruk Madencilik Termik Santrali'nde açlık grevi yapan madencilere destek verdi. Zafer Partisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Aslan, "İşçiler sizin malınız değildir. Hayatlarını ortaya koyarak çalışan bu insanların haklarını gözetmek önce şirket yetkililerinin sorumluluğudur. Bu hakların uygulandığını denetlemek ise devletin görevidir" dedi.

Bugün yazılı açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Yandaş Yıldızlar SSS Şirketi bünyesindeki Doruk Madencilik Termik Santrali'nde çalışan maden işçilerinin haklarına bilgisi dışında müdahale edildiğini" belirtti. İşçilerin yeraltında haklarını alabilmek için mesai sonrası kendilerini yer altına kapatarak eylem yaptığını anımsatan Aslan, "2022 Aralık ayında firmadan ayrılan 250 maden işçisinin kıdem tazminatı, Temmuz ve Ağustos ayında herhangi bir resmi tebliğ yapılmadan esas iş değişikliği yer altı olmasına rağmen yer üstüne göre uyarlandı" dedi.

Eyleme yönelik Bağımsız Maden İş Sendikası'nın açıkladığı bilgileri paylaşan Aslan, "165 madencinin tazminat, ücret ve diğer yasal haklarının karşılanmaması, sorunlara kalıcı çözüm bulunması talebiyle 28 Ağustos Salı günü oturma eylemine başladı. Dokuz aylık zaman içerisinde madencilerin ücretleri gününde ödenmediği gibi bazı aylarda parçalı ödenip bazı aylarda ise takip eden aya devredilmiştir. Madencilerin ücretleri üzerinden bireysel emeklilik ve icra kesintilerindeki sıkıntıları giderilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Sürecin 2016 yılına dayandığına dikkat çeken Aslan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 2016 yılından bu yana kayyum olarak yönettiği Eskişehir'deki Adularya Yunus Emre Termik Santrali'nin satışını Doruk Madencilik'e devretmesiyle haksızlıkların başladığını aktardı.

Aslan, o günden itibaren holdingin maden kazaları, işçi grevleri ve doğa tahribatlarıyla anıldığını ve madenlerin bulunduğu bölgelerde kimyasal atıkların derelere karıştığı iddiasıyla gündeme geldiğini savundu.

"İŞÇİLER YILLARDIR HAKKINI ARIYOR"

2016 yılından beri 700 işçinin yaşadığı mağduriyetinin giderilmediğini belirten Aslan, bugüne kadar ihmaller sonucu binlerce maden işçisinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Aslan, "Yanan canlara tahammülümüz kalmadı. Tüm yetkilileri çıkarlarını bir kenara bırakarak madencilerin haklarını teslim etmeye çağırıyorum" dedi.

Hayatlarını ortaya koyarak çalışan ve haklarını arayan maden işçilerinin son durumunu paylaşan Aslan, madencilerin yaklaşık 96 saatten fazla yer altında eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Ulaşım ve erzak sıkıntısı nedeniyle yer altındaki eylemin açlık grevine dönüştüğünü aktaran Aslan, şu ana kadar 6 maden işçisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

"İŞÇİLER MALINIZ DEĞİLDİR"

Zafer Partisi olarak konunun takipçisi olacaklarının altını çizen Aslan, "İşçiler sizin malınız değildir. Hayatlarını ortaya koyarak çalışan bu insanların haklarını gözetmek önce şirket yetkililerinin sorumluluğudur. Bu hakların uygulandığını denetlemek ise devletin görevidir" dedi.