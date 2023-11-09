Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kentsel Dönüşüm Yasasını Eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, TBMM'de kabul edilen kentsel dönüşüm yasasını eleştirdi. Rant tehlikesine dikkat çeken Aslan, 'rantsal' dönüşüm ile lüks binaların yapılacağını ve Körfez ülkelerinin vatandaşlarına göz kırpılacağını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, TBMM'de kabul edilen kentsel dönüşüm yasasını eleştirdi. Rant tehlikesine dikkat çeken Aslan, "6 Şubat depremlerinin ardından beklenen karar çıktı, kentsel dönüşüm yasalaştı. Ancak çabuk sevinmeyin. Rant suçluları yine görev başında. Kentsel dönüşüm kılıfına bürünmüş 'rantsal' dönüşüm ile sizin çıkarıldığınız bölgeye lüks binalar yapılacak. Belki bu kez, yandaşlara dahi peşkeş çekilmeden direkt olarak Körfez ülkelerinin vatandaşlarına göz kırpılacak" dedi.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte "rezerv yapı alanı" tanımında da değişikliğe gidildi, yerleşim yerlerindeki parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtildi.

Söz konusu kanun, halkın mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kanunu 'rant odaklı' olduğu gerekçesiyle eleştirerek "6 Şubat depremlerinin ardından beklenen karar çıktı, kentsel dönüşüm yasalaştı. Ancak çabuk sevinmeyin. Rant suçluları yine görev başında" dedi.

"Yasaya göre tahliye ve yıkım süreçlerini kabul etmeyenler polis zoruyla tahliye edilebilecek. Yani rezerv alanlara özel mülkiyet de dahil olacak" diyen Aslan, rant tehlikesine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"RANT SUÇLULARINI TANIYORUZ"

"Kolluk kuvvetleri, sizi yaka paça kapı dışarı edip mülkiyet hakkınızı elinizden alabilecek. Üsküdar'da, Kadıköy'de, Şişli'de yaşarken kendinizi bir anda Tuzla'da, Pendik'te bulabileceksiniz.

Kentsel dönüşüm kılıfına bürünmüş 'rantsal' dönüşüm ile sizin çıkarıldığınız bölgeye lüks binalar yapılacak. Belki bu kez, yandaşlara dahi peşkeş çekilmeden direkt olarak Körfez ülkelerinin vatandaşlarına göz kırpılacak. Daha önce yapıldı, yine yapılacak. Rant suçlularını tanıyoruz."