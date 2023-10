Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan: Kız çocuklarının kaderi değil, geleceği olmalıdır

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, kız çocuklarının hayatta kalma fırsatından mahrum bırakıldığını belirtti. Kız çocuklarının haklarına daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Aslan, "Kız çocuklarının kaderi değil, geleceği olmalıdır" dedi.

Esmaül Hüsna Aslan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. "Kız çocukları toplumumuzun teminatıdır ve onların haklarına saygı göstermek, daha adil bir toplumun inşasına katkı sağlar" diyen Aslan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün kız çocuklarının haklarına ve eğitimlerine daha fazla vurgu yapma fırsatı sunduğunu ifade etti.

"RAPORLAR, RİSKLERİ ORTAYA KOYUYOR"

Aslan, 2021 yılında Save The Children (Çocukları Kurtarın) örgütü tarafından yayınlanan raporunun detaylarını aktardı. Aslan, "2021 yılında Save The Children (Çocukları Kurtarın) örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, her yıl tahmini 22 binden fazla kız çocuğu hamilelik ve çocuk evliliğinden kaynaklanan doğum nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu çarpıcı veriler, kız çocuklarının karşılaştığı ciddi risklere işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Kız çocuklarına ve kadına yönelik cinsel ve toplumsal şiddetin en kötü, en ölümcül biçimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aslan, hükümetlerin bu konuda daha fazla çaba göstermesi için çağrı yaptı.

"KADINLAR, KENDİLERİNİ ETKİLEYEN KARARLARDA SÖZ SAHİBİ OLMALIDIR"

Kız çocuklarının hayatta kalma fırsatından mahrum bırakıldığını belirten Aslan, çocuk yaşta evliliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Her yıl milyonlarca kız çocuğu evlenmeye zorlanıyor. Bu vahim tablo, onları öğrenmeye devam etme, çocuk olma ve çoğu durumda hayatta kalma fırsatından mahrum bırakıyor.

Doğumlar, genç kızların bir numaralı katilidir. Çünkü henüz gelişmemiş olan çocuk bedenleri, dünyaya bir bebek getirmek için ne fiziksel olarak ne de psikolojik olarak uygun değildir. Çocuklarını evliliğe zorlayan ailelere, öncelikle bunun anlatılması şarttır.

Hükümetler, kızların çocuk yaşta evliliklerden ve erken doğumla ilgili ölümlerden korunmalarını sağlamak zorundadır.

Bu da ancak kendilerini etkileyen kararlarda kadınların söz sahibi olması durumunda gerçekleşebilir."

"YEREL YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ KURULMALI"

UNICEF'in "Kız Çocuklarının Okullaşması için Yapabileceklerimiz Var" başlıklı Ocak 2023 tarihli raporuna da atıfta bulunan Aslan, kız çocuklarının eğitimine yönelik çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kız çocuklarının okullaşması izlenmeli, özendirmeli ve çalışmalar için ayrı birim kurulmalıdır.

Okulların fiziki koşullarının su, tuvalet ve hijyen gibi, kız çocuklarının gereksinimlerine iyileştirilme yapılmalıdır.

Okullara yeterli sayıda öğretmen atamasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dayak, şiddet ve istismarın da önüne geçilmesi, kız çocuklarının eğitime kazandırılması ile ilgili yayın ve belgelerin hazırlanarak yerel yöneticilere ve öğretmenler arasında iş birliği kurulmalıdır."

"KIZ ÇOCUKLARI TOPLUMUN TEMİNATIDIR"

Aslan, "Kız çocukları toplumumuzun teminatıdır ve onların haklarına saygı göstermek, daha adil bir toplumun inşasının gereğidir. Onların haklarına saygı göstermek; şiddet, ayrımcılık ve erken evlilik gibi tehlikelerden korumak toplumun sorumluluğundadır. Bu özel günde, kız çocuklarının güvenli bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha unutmayacak şekilde hatırlayalım" dedi.