Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Kazancı: Türkiye Her Gün Fakirleşiyor

MELTEM KARAKAŞ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Kazancı, Eskişehir'de; "Türkiye her gün fakirleşiyor. Ekonomik olarak fakirleşiyoruz. Ekonomik olarak ilk 10'a giren bir Türk devleti istiyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Kazancı, dün partisinin Eskişehir İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Kazancı, yerel seçimlerde birçok ilde gösterecekleri adayları 29 Ekim'de açıklayacaklarını söyledi.

"ZAFER PARTİSİ ATATÜRK ÇİZGİSİNDE TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR PARTİDİR"

Zafer Partisi'nin ırkçı olmadığını aksine Türk milliyetçiliği anlayışını Atatürk'ten aldığını belirten Kazancı, "Şu anda tüm kurumlarıyla, tüm medyasıyla Zafer Partisi'ne adeta savaş başlattı iktidar. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten ülkeyi yönetmeye aday, ülkeyi yönetebilecek kadrolara sahip tek parti ve sahada olan mücadele tek parti Zafer Partisi. Bu yüzden bütün trolleriyle bize saldırıyorlar. Siz şusunuz diyorlar. Birisi kalkıyor siz ırkçısınız diyor. Zafer Partisi'ne kimsenin bir isim uydurmaya haddi yok. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. 20 bin dolarlık milli gelire Türkiye'yi ulaştırmak isteyen milliyetçi bir partidir. Milliyetçiliğini Atatürk'ten alan, üretimden alan, hamasetten almayan bir partidir. Atatürk'ün yaptığı gibi kuruluş değerlerini savunan, Türkiye'de sanayileşmeyi, üretimi destekleyen yegane parti Zafer Partisi'dir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA BUNUN HESABINI VEREMEYİZ"

Sığınmacıların ilerleyen yıllarda güvenlik sorununa dönüşeceğine dikkat çeken Kazancı, " Türkiye'de bir çocuğun uluslararası seviyede eğitim görmesi bir milliyetçiliktir. 20 bin dolar milli gelire çıkmış Türkiye'yi yönetmek bir milliyetçiliktir. Çocuklarımızın tüm dünyayı gezebilecek ekonomik seviyeye ulaşması bir milliyetçiliktir. Zafer Partisi'nin milli ve milliyetçilik anlayışı da budur. Dolayısıyla bütün kapsamda Türkiye'nin geleceği ve ülkenin güvenlik konuları önemli. Biz Türkiye'de sığınmacıları istemiyoruz. Irkçı olduğumuz için değil. Çünkü eğer biz tüm sığınmacılar ülkelerine bir planlama dahilinde Türkiye'nin dostları olarak dönmezse 10 sene sonra belki daha geç daha erken ama Türkiye'de büyük bir güvenlik sorunu olacak. Çocuklarımıza bunun hesabını veremeyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE HER GÜN FAKİRLEŞİYOR"

Türkiye'nin fakirleştiğini söyleyen Kazancı, "Farkında değil miyiz? Türkiye her gün fakirleşiyor. Ekonomik olarak fakirleşiyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizlerin gelip Türkiye'den vergi toplaması gibi bir noktaya geliyoruz. O yüzden biz diyoruz ki üreten Türkiye istiyorsanız, gerçekten ekonomisi güçlü Türkiye istiyorsanız o zaman yapacak çok şeyimiz var. Bunlardan birincisi sığınmacı meselesinin çözülmesi. Bu insanların ülkelerine dönmesi ve ekonomik olarak ilk 10'a giren bir Türk devleti istiyoruz" dedi.

"TÜRK DEVLETİNİ SADECE TÜRKLER YÖNETİR. MAFYA YÖNETMEZ"

Kazancı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz bunları yaptıkça, Türkiye'de bir muhalefet oldukça bundan rahatsız oluyor. Başta iş yapmayanlar. Biz ne dedik? Seçim öncesi ne dedik? Türkiye'yi uyuşturucu bataklığı yapıyorsunuz dedik mi? Dedik. Bugün hükümet operasyonlar yapıyor uyuşturucu çetelerine. Neden? Madem seçimden önce İçişleri Bakanı Sayın Soylu çok iyi yönetiyordu, bu operasyonları neden yapmıyordu? Bugün yapmaya başladılar. Çünkü Zafer Partisi bunu milletimize anlattı. Türkiye mafya devleti olma yolunda ilerliyor. Bunun önleminin alınması lazım. Türkiye Türk devletidir. Türk devletini sadece Türkler yönetir. Mafya yönetmez.

"29 EKİM'DE ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Türkiye'de 3'üncü parti seviyesine yükseldik tüm şehirlerde. Ortalamada söylüyorum bunu. Zafer Partisi özellikle yerel yönetimlerden sorumlusu genel başkan yardımcımız tüm şehirlerde aday çalışmalarını yürütüyor. Çok ciddi adaylarla halkın karşısına çıkacağız. 29 Ekim'de bunların bir kısmını açıklayacağız. Dolayısıyla sizinle iş birliği yapalım, sizinle yapmayalım gibi bir şeyimiz yok. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Muhalefet olmaya talip değiliz."