Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, Kazım Kurt'un Hicret Derneği ziyaretini eleştirdi

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Hicret Derneğine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Bingöl, yaptığı açıklamada, Kurt'un 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfına bağlı Hicret Derneğini ziyaret ettiğini belirtti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleşen ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir'imizde cemaat ve tarikatlarla oy pazarlığı yaparken, Atatürk'ün izinden giden Zafer Partisi oyları mı bölüyor? Hadi oradan. Kazım Kurt, 'Biz de dindarız, biz de Müslümanız. Her türlü desteğimizi sizlere veririz. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır' diyerek hem kendisine hem Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'ye oy isterken, bizler Zafer Partisi olarak diyoruz ki 'Biz Türk'üz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz ve oylarınızı sizlerden istiyoruz.' Bizim cemaat ve tarikat, örgütlerle değil, bizim birlikteliğimiz yüce Türk milletiyle."