Zafer Partisi, CHP ile imzalanan protokol hakkında açıklama yaptı

Zafer Partisi, CHP ile imzalanan protokole ilişkin açıklama yaparak, protokolün Türk siyasetinde denge sağladığını belirtti. Açıklamada, Atatürk İlke ve Devrimleri, Terörle Etkin Mücadele ve Ulus Devlet-Üniter Devlet vurgularının protokolde yer aldığı ifade edildi.

??????? Zafer Partisi, CHP ile imzalanan protokole ilişkin, "Bu protokol, altılı masa olarak ifade edilen siyasi yapının protokolünde yer almayan 'Atatürk İlke ve Devrimleri', 'Terörle Etkin Mücadele' ve 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' vurguları ile Türk siyasetinde bir denge sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, Gelecek Partisi tarafından dün yayımlanan bildiride, Zafer Partisi ve CHP arasında 24 Mayıs 2023'te imzalanan protokolün hedef alınarak, çeşitli ithamlarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Zafer Partisi ve CHP'nin, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesine ilişkin işbirliği esaslarını içeren protokolü ortaklaşa hazırlayarak kamuoyuna duyurduğu anımsatılan açıklamada, ilgili tüm tarafların, üçüncü kişiler de dahil, anılan protokolün içeriği hakkında bilgisinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu protokol, altılı masa olarak ifade edilen siyasi yapının protokolünde yer almayan 'Atatürk İlke ve Devrimleri', 'Terörle Etkin Mücadele' ve 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' vurguları ile Türk siyasetinde bir denge sağlamıştır. Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, laiklik ve milli devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil.

Diğer yandan, AKP karşısında siyasi olarak yenilmiş altılı masa ittifakında, yüzde 1'den az oy potansiyeline rağmen, Meclise girerek grup kurmak; çağdaş demokrasi, siyasi hakkaniyet, ulus egemenliği ve halk iradesinin adilce Mecliste temsili bakımından ne kadar ahlakidir?

Altılı masada bir yıldan uzunca bir süre devlet kadroları üzerinde pazarlıklar yapan, cumhurbaşkanı yardımcılıkları paylaşan, bedavadan milletvekillikleri alıp bakanlıkları tapulamaya kalkışan bu yapının stratejik derinlik sahibi liderinin, hangi cesaretle mezkur bildiriyi yayımladığı tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır."