Zafer Partisi, Atatürk ve Çanakkale şehitlerini anmak için Zafer Yürüyüşü düzenledi

Zafer Partisi, Anafartalar muharebelerinin yıl dönümünde Atatürk ve Çanakkale şehitlerini anmak için "Zafer Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş öncesi konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; "Bulunduğumuz yer, toprağı sıktığınızda şehitlerin fışkırdığı bir toprak, bir karargah. Herkes bunun bilincinde olduğunu bilerek buraya geldi ve öyle de davranacak. Atatürk'ün öngördüğü gibi dahili ve harici düşmanlar; ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyor. Şehirlerimizde güven içinde değiliz. Kendi ülkemizde adeta korkuyu satın alıyoruz, huzursuzluğu satın alıyoruz. Kendi şehirlerimizde, kendi mahallelerimizde güven içinde yürüyemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz ve bütün bunlar için de her yıl 11 milyar dolar para ödüyoruz. Bir örtülü işgali yaşıyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tüm Türkiye'den gelen Zafer Partililer, 8-9 Ağustos'ta Çanakkale'de Anafartalar muharebelerinin yıl dönümünde Atatürk ve Çanakkale şehitlerini anmak için "Zafer Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş öncesi partililere seslenen Özdağ, şunları söyledi:

"KENDİ ÜLKEMİZDE ADETA KORKUYU SATIN ALIYORUZ"

"Bulunduğumuz yerin bir futbol sahası olduğunu düşünmeyin. Bulunduğumuz yerin İstanbul ve İzmir'de sahil kıyısındaki konser alanlarından birisi olduğunu düşünmeyin. Bulunduğumuz yer, toprağı sıktığınızda şehitlerin fışkırdığı bir toprak, bir karargah. Herkes bunun bilincinde olduğunu bilerek buraya geldi ve öyle de davranacak. Atatürk'ün ordusuna saldırılar devam ediyor. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırılar devam ediyor. İçeriden ve dışarıdan devam ediyor. Atatürk'ün öngördüğü gibi dahili ve harici düşmanlar; ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyor. Şehirlerimizde güven içinde değiliz. Kendi ülkemizde adeta korkuyu satın alıyoruz, huzursuzluğu satın alıyoruz. Kendi şehirlerimizde, kendi mahallelerimizde güven içinde yürüyemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz ve bütün bunlar için de her yıl 11 milyar dolar para ödüyoruz. Bir örtülü işgali yaşıyoruz. Ülkemiz işgal edilirken devletimiz de tarikat ve cemaatler arasında pay ediliyor, peşkeş çekiliyor. Türk milletinin 1923'ten bu yana dişinden, tırnağından artırarak inşa ettiği bütün zenginlikler, fabrikalar, limanlar tek tek satılıyor, peşkeş çekiliyor.

"ATATÜRK'ÜN MÜCADELESİNİ VEREN GENÇLİK UMUTSUZ OLAMAZ, MUHAKKAK KAZANACAKTIR"

Büyük bir kısmınızın umutsuz olduğunu biliyorum. Umutsuz olmakta haklı değilsiniz, umutsuz olmaya hakkınız yok. Eğer Atatürk'ü gerçekten seviyor, Atatürk'e inanıyorsanız umudunuzu yitirmeye hakkınız yok çünkü umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Atatürk'ün mücadelesini veren gençlik umutsuz olamaz, muhakkak kazanacaktır. Asla mücadeleden vazgeçmeyin. Mücadeleden vazgeçmeyi aklınızdan geçirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak için mücadele edeceğiz. 2023, Cumhuriyet'in 100. yılına girdik ve son 20 senede yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyet'imizin maruz kaldığı tüm iç ve dış saldırılara rağmen hala dik ayakta durduğunu görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir'de yattığı yerde bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerden çok daha güçlü."