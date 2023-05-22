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Zafer Partisi: 'Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Zafer Partisi: "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Politika Haberleri

Zafer Partisi: "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Zafer Partisi : " Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Ata İttifakı Politika Haberler

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