Zafer Partisi 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü Düzenledi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisince Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Büyükmenderes Deltası Mili Parkı'nda düzenlenen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'ne katıldı. Özdağ, Zafer Partisi olarak 100'üncü yılla ilgili anma faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmamız bir yürüyüş olmanın ötesinde 29 Ekim'e kadar sürecek olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinin ilk adımıdır dedi.

Zafer Partisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, '100'üncü Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanı sıra partisinin Ege Bölgesi il ve ilçe teşkilatı üyesi olan yaklaşık 200 kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla, hep bir ağızdan 'Gençlik Marşı'nı söyleyerek, Büyükmenderes Deltası Mili Parkı'na yürüdü. 8 kilometrelik yürüyüş öncesi konuşan Özdağ, Bu sene Cumhuriyetimizin 100 yılını kutluyoruz. Ancak 100 yıl gibi önemli bir yılın ne iktidar ne muhalefet tarafından hakkı verilerek anılmadığını gördüğümüz için biz, Zafer Partisi olarak 100'üncü yılla ilgili anma faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmamız bir yürüyüş olmanın ötesinde 29 Ekim'e kadar sürecek olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl etkinliklerinin ilk adımıdır. Bu adımı, bundan sonra yapacağımız diğer çalışmalar izleyecek dedi.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL LOGO

Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle bir logo çalışması yaptıklarını belirten Özdağ, Göğsümde ve şapkamdaki logo 100'üncü yıl logosudur. Burada hem 100 rakamını görüyorsunuz hem Atatürk'ü görüyorsunuz hem de doğan ay şeklinde, yani ters ay şeklinde Türk bayrağını görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında verilen tüm resmi evraklarda, nüfus cüzdanlarının üzerinde hilal ve yıldız ters olarak dururdu. Doğan aydı bu. 1978'de birileri kalkıp gereksiz yere değiştirene kadar. Şimdi biz de Cumhuriyetin 200'üncü yılına girerken yeniden doğuşu temsil etmesi için doğan ayla bu adımı atıyoruz. Sadece bir logoyla kalmayacak, bunu başka çalışmalarımız da izleyecek. 100'üncü Yıl Marşı'nın bestelenmesi çalışmaları devam ediyor. 'İstiklal yolundan Cumhuriyet'e' adlı İnebolu'dan Ankara'ya gerçekleştireceğimiz çalışma ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Yine 8 ve 9 Ağustos'ta Çanakkale'de 57'inci Alay ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Paneller konferanslar, özetle Cumhuriyetin 100'üncü yılını hak ettiği gibi muhakkak Zafer Partisi olarak büyük Türk milletiyle kutlayacağız dedi.

Özdağ, yürüyüş boyunca sahilde denize giren vatandaşlarla zaman zaman sohbet etti. Yürüyüşün ardından kalabalık dağıldı.