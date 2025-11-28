'Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişi başvurdu (2)

'DEPREMİ SİYASİ MALZEME YAPMAYIN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 6 Şubat depremlerinden sonra devlet-millet el ele verilerek yaraların sarılmasına rağmen toplantıda ifade edilen bazı sözleri üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Depremi siyaset konusu yapmak, kaybedilen canların verdiği hüzne de, şu anda orada heyecanla, mutlulukla yeni yuvalarına kavuşan depremzede kardeşlerimize hürmetsizliktir. Şu ana kadar teslim ettiğimiz 350 bin konut, 1 ay sonra tamamlanacak olan 453 binden fazla konutla birlikte iş yeri, sosyal donatısıyla teslim edilecek yuvaları yok sayan sözler sarf edildi. O sözler, eserleri inşa eden, arkamda oturan ve gece-gündüz ailesinden, sevdiklerinden ayrı olan 200 bin mimarla, mühendisle, çalışan işçinin emeğine haksızlıktır, saygısızlıktır. ve afetin ilk gününden itibaren biz bir taraftan bu işlerle uğraştık, bir taraftan çalışmalar yaptık, bir taraftan da bu algılara, bu yalanlara cevap vermeye gayret gösterdik. Afetin ilk gününden bu yana ne yapıldı ve sonuçta ne oldu; ben size kitabın ortasından söyleyeyim. Deprem olunca, 'İşte şimdi bittiler' dediler. 'Bu enkazın altında kalırlar' dediler. 'Yapamazlar, bitiremezler' dediler ama bu arkadaşlarımla ve orada yaşayan 14 milyon afetzede kardeşimizle el ele verdik, hamdolsun konutlarımızı bitirdik, teslim ettik. 6 Şubat sabahı gözyaşları içerisinde evladını, çocuğunu, yakınını kaybeden annelerimizin, babalarımızın hüzünlerini bugün ve aralık ayında teslim edeceğimiz 500 bin konutla birlikte o hüznün yerine sevincin, o üzüntünün yerini kucaklaşmanın, kardeşliğin aldığını hep birlikte göreceğiz. Size tavsiyem, gelin, bu mutluluğa ortak olun, gelin, oradaki afetzede kardeşimizin sevincine ortak olun ve istirham ediyorum, depremi siyasi malzeme yapmayın. Hepimizin acısı, orada hepimizin bir yakını gitti. Bak, buradaki vekillerimiz orada eşini, ağabeyini, kardeşini kaybetti. O yüzden burada yapılması gereken hep birlikte 6 Şubat sabahı başlattığımız o birliği, beraberliği sonuna kadar korumaktır" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KONTEYNERDE KALMAYACAK'

Deprem bölgesinde yer alan konteyner kentlere dair soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, "Şu an halihazırda konteyner kentlerde kalan hak sahibi vatandaşımız 41 bin. Bu vatandaşlarımızın 29 bin 900'üne ev çıkmış ancak ev çıkmasına rağmen belli sebeplerden ötürü kendi tercihleriyle veya başka nedenlerle evlerine geçmiyorlar. Yani bu ne demek? '30 bin' deseniz, 11 ilde orada oturan sadece ve sadece 11 bin hak sahibi var; diğerleri kiracı, ihtiyaç sahibi. Ne yapalım? Onları sokağa mı atalım? O evler teslim edildikçe şu an Adıyaman'da kira 8 bin liraya düştü, Kilis'te 7 bin liraya, Gaziantep'te 8-10 liraya; Osmaniye'de, Hatay'da yeni teslim edilen konutlarla birlikte 8 bin liralara düştü ve vatandaşımız konutlar bittikçe yerleşiyor. Yıl sonunda da hak sahiplerimizin tamamı evlerine geçecek, hiçbir vatandaşımız, inşallah, konteynırda kalmayacak" diye konuştu.

'REZEVR ALAN BÖLGE İÇİN SEÇENEK DEĞİL, ZARURETTİR'

Bakan Kurum, rezerv alan ile ilgili mağduriyetler yaşandığı yönündeki itirazların olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İtirazların aceleyle yapıldığını, bölgenin realitesiyle alakasız ve yersiz olduğunu ve bize haksızlık ettiklerini her defasında ifade ediyorlar. O gün Defne'de, Samandağı'nda rezerv alana itiraz eden vatandaşımız bugün, 'Orası da rezerv alan olsun' diye vekillerimize, bizlere geliyorlar. Cevabımıza gelirsek, biz 11 şehrimizde yaşanan büyük yıkımın ardından normal hayata geçmek için izlenmesi gereken her türlü yol ve yöntemi, bilimin ve teknolojinin ışığında yaptık. Bu süreçte her türlü zemin etüt çalışması, mikro bölgeleme çalışması yapmak suretiyle sağlam zeminleri bir bir tespit ettik ve fay hattı üzerine hiçbir inşa faaliyeti yapmadık. Üstelik bu çalışmalarımızı çevreyi de koruyarak gerçekleştirdik. 6 Şubat sabahından daha fazla yeşil alan Hatay'da, Antakya'da, Defne'de, İskenderun'da vardır; Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de vardır. Yani alanlara ihtiyaç olduğunda sağlam zeminlerde yaşayan vatandaşımızla, gittik, bire bir anlaştık; hakkı neyse hakkını vererek harekete geçtik. Bir defa, şunu iyi anlamamız gerekir ki rezerv alan bölge için bir seçenek değil zarurettir çünkü siz eğer rezerv alanda iş yapmazsanız o şehri yok edersiniz; Antakya, Adıyaman, Malatya kalmaz. Biz çok rahat bir şekilde şehrin dışında bunları yapabilirdik, biz zoru seçtik çünkü, 'O şehirleri tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle hep birlikte ayağa kaldıracağız' dedik. O yüzden de zor olanı yapmak her babayiğidin harcı değildi; biz, hamdolsun, o zor olanı başardık, milletimizle birlikte başardık. Devletimizin araziyi kamulaştırmasının yolları belli, mevzuat da belli, biz vatandaşımızın bizden istediği alanlarda, hiç kimseye zorla rezerv alan ilan etmiyoruz, zorla da orada iş yapmıyoruz, çoğunluk ne diyorsa çoğunluğa uyuyoruz ve istemedikleri hiçbir alanında da projemiz gerçekleşmiyor. Bu alanların hepsini ilan ettik, vatandaşımızla paylaştık. Vatandaşımızla görüşmeler çerçevesinde de rezerv alan konuları netleşmiş oldu ve şu an, hamdolsun, projelerimiz de olanca hızıyla devam ediyor, bitmek için gün sayıyor."

'SAZLIDERE KONUSUNDA İNSAFSIZ YALANLAR DOLAŞIMA SOKULDU'

TOKİ'ye yönelik haksız eleştirilerin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, İlk Evim Arsa Projesi'nde 235 binin 107 bin 534'ünün imar planlarının tamamlandığını ve vatandaşlardan yapılan çalışmalara güven duymalarını istedi. Arnavutköy Sazlıdere'deki sosyal konut projesi ile ilgili soruları değerlendiren Bakan Kurum, "Bu Sazlıdere konusunda yine insafsız, yalanların dolaşıma sokulduğu önemli başlıklardan biridir. Bakın, kaç kere söyledik, duyurduk, ilan ettik, dedik ki, 'Bunlar sadece ve sadece sosyal konut.' Bir taraftan diyorsunuz ki, 'Sosyal konutları niye yapıyorsunuz?' Bir taraftan sosyal konut yapıyoruz, 'Efendim, bu projeleri niye yapıyorsunuz?' diyorsunuz. Sadece dar gelirli vatandaşlarımız hak sahibi olabilir. Burada sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı konut alabilir ama ısrarla aynı algılar yapılmaya devam ediliyor. Tekrar anlatıyorum: Arnavutköy Sazlıbosna'da, iki etapta, toplam 36 bin 631 konutun ihalesi yapılmış, inşaatı başlatılmıştır. Oranın su havzasıyla ilgili takdiri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığımız o kararı aldı" dedi.

'BİNALARIN RİSK SEBEBİ 2 BİN YILINDAN ÖNCESİ YAPILMIŞ YAPILAR'

Bakan Kurum, Gebze'de çöken binanın ardından 21 binanın riskli olduğunu kaydederek, "Vatandaşımıza dedik ki, 'Bu binalarımız riskli. Sebebi, 2 bin yılından öncesi yapılmış yapılar.' 3 tanesi de yeni yapılmış ama tekniğine, projesine belki uygun değil, riskli. Dolayısıyla, bu binalarla ilgili de vatandaşımıza kentsel dönüşüm yapabileceğimizi, bu süreçte de her türlü kira yardımı, taşınma yardımı verebileceğimizi ifade ettik ve yıkıp inşallah yenisini yapacağız ve burada yıkımın etkisiyle mağdur olan esnafımıza, evine giremeyen vatandaşlarımıza da her türlü desteği sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'DELİ SİZSİNİZ'

Bakan Kurum, COP31 ile ilgili soru üzerine konuşurken İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 'Ama hiçbir projede yoksunuz' derken Bakan Kurum, 'Hepsinde varız' dedi. Bunun üzerine Bakan Kurum ile İYİ Partili Taş arasında nezaket tartışması yaşandı. Tartışma sürerken Taş, 'Deli midir nedir' diyerek bir kez daha araya girdi. Bakan Kurum bunun üzerine, "Deli sizsiniz, tamam mı? Sözlerinizi size iade ediyorum. Sen burada deli gibi hareket ediyorsun. Sözünü sana iade ediyorum, tamam mı?" diye konuştu.

'HATAY'A ALAKASIZ BİR VEKİLİMİZ'

Toplantı esnasında bir milletvekilinin 'Hatay'a Gazzelileri mi getireceksiniz' dediğini hatırlatan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Vekile şunu söylemek isterim ki, kendisi de çok iyi biliyor ki her toplantıya davet edilmesine rağmen gelmeyen, Hatay'a ilgisiz, Hatay'a alakasız bir vekilimiz bu. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Hatay'a yapılan her bir eser, her bir proje sadece ve sadece Hataylılarındandır. Baştan beri biz bunu söylüyoruz, baştan beri bunu ifade ediyoruz ve burada yapılan projelerde de Hataylı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız oturacak. Tabii, sizin bu soruyu sorarken, 'Nasıl Hatay' diye bir derdiniz yoksa 'Gazze' diye bir derdiniz de yok. Samimi değilsiniz bu soruyu sorarken, sadece ve sadece algı yapıyor, hala bir Hatay milletvekili olarak da depremi siyasi malzeme yapmaya devam ediyorsunuz. Burada siyasi şov yaparak, 'Söyleyip gideyim, algı oluşturayım gideyim' diyerek hiçbir yere varamazsınız. Bunu da şu Gazi Meclisin çatısı altında yapmaktan da maalesef imtina etmiyorsunuz."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Kurum'un cevaplarının ardından Komisyon Başkanı Muş, bütçeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda bütçe kabul edildi.