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Erdoğan: İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programında yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Erdoğan, 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını açıkladı.

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İstanbul Politika Haberler

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