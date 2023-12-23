Erdoğan: İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun ilgi gösterdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programında yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Erdoğan, 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını açıkladı.
'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika