Yusuf Ziya Yılmaz Mevlid Kandili için mesaj yayımladı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümünü birlik ve beraberlik duyguları içinde kutladıklarını belirtti ve Hz. Muhammed'in insanlık için en güzel rehber olduğunu vurguladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın huzuru, mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Kutlu Nebinin doğumunun insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisi olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden Sevgili Peygamberimiz gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmış, yol gösterici olmuştur. Yüce dinimiz İslam'ın gayesi, erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. Bu gayeye uygun bir hayatın en önemli göstergesi de iman ve istikamettir. Dünyevi ve uhrevi boyutuyla hayatı anlamlandırma hususunda en büyük imkan olan iman, her türlü batıl düşünce ve anlayıştan kalbi arındırarak samimiyetle Alemlerin Rabbi'ne bağlanmaktır."

Hz. Muhammed'in hayatının sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehber olduğunu vurgulayan Yılmaz, Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ettiğini kaydetti.