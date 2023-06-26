Yusuf Ziya Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, bayramların bereket, umut ve özlem olduğunu belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, bayramların bereket, umut ve özlem olduğunu belirtti.

Bayramlarda sevginin, şefkatin, merhametin, vefanın, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığına, küslerin barıştığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Manevi bütünlük, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve bütünlüğümüzün devamına vesile olan bayramlar özü

benimsenerek, gerekleri yerine getirilerek icra edilmelidir. Sevginin, şefkatin, merhametin, vefanın, dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı, küslerin barıştığı, yüzlerdeki tebessüm, kucaklaşma ve yardımlaşma duygusunun öne çıktığı bayramlarımız, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ile mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Millet olarak sahip olduğumuz en büyük hasletlerden olan merhamet, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duyguları bayramlar vesilesiyle canlı tutulmalıdır."

Yılmaz, bu önemli günlerde ortak değerler etrafında kenetlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlarımızın sevincine ortak olunduğu gibi darlık ve sıkıntılarına da duyarsız kalmamalıyız. Bu bakımdan yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekliyle icra edilip yaşatıldığı bir zaman zarfı olarak Kurban Bayramı'na yüklediğimiz anlam ile verdiğimiz değer daha bir önem kazanacaktır. Biz sevgiyle yoğrulmuş bir milletiz. Biriz, birliğimiz güçlenerek daha da gelişmekte, herkesi kıskandırmaktadır. Türkiye, aziz milletiyle gücüne güç katarak durmadan ilerlemektedir. Yaşadığımız her zorluğu ise birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kestiğimiz kurban ve dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."