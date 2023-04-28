Yusuf Garip, Çivril'de hemşehrileriyle kucaklaştı

MHP Denizli Milletvekili Adayı Yusuf Garip, seçim çalışmaları çerçevesinde baba ocağı Çivril İlçesinde hemşehrileriyle kucaklaştı. "Çivril'imizin evladı, bizden biri" sloganlarıyla yoğun ilgiyle karşılanan Garip, "Devlet ve Milletiyle, Her Şeyden Önce Türkiye iradesi, 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Biz Hep Birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Milletvekili Adayı Yusuf Garip, memleketi Çivril İlçesine seçim çalışmaları dahilinde ziyarette bulundu. MHP Çivril İlçe Teşkilatında ilk olarak partililerle buluşan Garip, vatan, bayrak ve millet aşkıyla güçlü Türkiye yolunda durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kendisine, MHP Çivril İlçe Başkanı Lütfi Karaman ve partililerin eşlik ettiği Garip, gün boyunca Çivril merkez ve mahallelerinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi, hemşehrileriyle kucaklaştı.

"Çivril'imizin evladı bizden biri" sloganlarıyla karşılandı

Çivril ve mahallerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve samimiyetle kucakladığı Garip, "Çivril'imizin evladı, bizden biri" sloganlarıyla karşılandı. Baba ocağında Garip, esnafın taleplerini, vatandaşın isteklerini dinledi, yoğun tempoda birçok noktada çalışmalarda bulundu, seçimlerde destek istedi. Çivril Semt Pazarına ürününü çıkaran üretici ve esnafları ziyaret eden ve hayırlı kazançlar dileyen Garip, "Devletimiz ve milletimiz için, Denizli'miz için buradayız. Liderimizin, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesiyle yola çıktık. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü cumhurun zaferiyle taçlandırmanın gayesindeyiz. Birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız" dedi. Çivril'in bir evladı olmaktan ve Çivril'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yusuf Garip, "İçinizden biri olarak, bu memleketin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partimize desteklerinizi istiyorum" dedi.

"Milletimiz bizi bağrına basıyor"

Gösterdikleri teveccüh, ilgi ve alakadan dolayı tüm hemşerilerine teşekkür eden Garip, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Hemşerilerimiz de bu inanç ve görüşte olduğundan bizi bağrına basıyor, sevgi ve muhabbetini esirgemiyor. Her daim Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak uluslararası arenada lider ülke Türkiye mücadelemiz devam edecektir. 'Devlet ve Milletiyle, Her Şeyden Önce Türkiye' iradesi, 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Biz Hep Birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi. - DENİZLİ