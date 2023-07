Yusef Salaam, New York Kent Konseyi Üyeliği Ön Seçimini Kazandı

Yıllar önce haksız yere hapis cezası alan Yusef Salaam, New York Kent Konseyi üyeliği ön seçimini birinci olarak tamamladı. Salaam, seçim sonrası yapılan açıklamada değişime dayalı bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

NEW ABD'nin New York eyaletinde, yıllar önce işlemediği bir suçtan dolayı hapis cezası alan siyahi Amerikalı Yusef Salaam, New York Kent Konseyi üyeliği ön seçimini birinci olarak tamamladı.

Manhattan'daki Central Park'ta bir kadına tecavüz ve darp suçlamasıyla 1989'da "Central Park Five" davası kapsamında "haksız yere" hapis cezası alan 6 gençten biri olan Yusef Salaam, New York Kent Meclisi üyeliği için yapılan ön seçimi büyük farkla kazandı.

Kent Meclisi üyeliği yarışına giren 5 kişi arasında oyların yaklaşık yüzde 64'ünü toplamayı başaran Salaam, Twitter'dan, "Yeni bir Harlem Rönesansı yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Salaam seçimle ilgili, "Birçok kişi süreç boyunca bizden şüphe duydu, ancak bu, değişime dayalı bir kampanyaydı." ifadelerine yer verdi.

Yusef Salaam, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, kendisini 19 Nisan 1989'daki "Central Park Five" davasıyla haksız yere parmaklıklar ardına kapatan sistemi değiştirebilmek için kent konseyine seçilmek istediğini belirterek, "kendisi gibi acılar çekmiş kişilerin konseyde söz sahibi olması" gerektiğini ifade etmişti.

"Central Park Five" davası

Siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmekten tutuklanmıştı.

Gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkan Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Olayın mağdurlarından Steve Lopez ise arkadaşlarından 20 yıl sonra (2022'de) aynı davadan aklanmıştı.