Yurtdışı Seçmenlerin Oy Kullanma Süreci Devam Ediyor

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, yurtdışı seçmenlerin oy verme sürecinin devam ettiğini ve 4 günde oy kullanan sayısının 500 bini geçtiğini açıkladı.

Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.