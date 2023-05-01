Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yurtdışı Seçmenlerin Oy Kullanma Süreci Devam Ediyor

Yurtdışı Seçmenlerin Oy Kullanma Süreci Devam Ediyor

Politika Haberleri

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, yurtdışı seçmenlerin oy verme sürecinin devam ettiğini ve 4 günde oy kullanan sayısının 500 bini geçtiğini açıkladı.

Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Recep Özel AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title