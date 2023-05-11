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Yurt dışından getirilen oylar Türkiye'ye ulaştı

Yurt dışından getirilen oylar Türkiye'ye ulaştı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oyların Türkiye'ye getirilme işlemi tamamlandı. Kullanılan oyların, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ile zarfların diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmesi tamamlandı.

14 MAYIS'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oyların Türkiye'ye getirilme işlemi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemleri 10 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Kullanılan oyların, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ile zarfların diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmesi tamamlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla Kanada'dan getirilen son oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar, karayoluyla Ankara'ya gönderilecek. Bu arada yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Görüntü dökümü:

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Yurt dışından gelen oylardan görüntüler

Kuryelerin oyları taşıması

7 kilitli kapının bulunduğu odada oyların muhafaza edilmesi

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milletvekili İstanbul Türkiye Politika Haberler

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