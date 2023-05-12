Yurt dışından gelen son oy torbaları Ankara'ya gönderildi

GAYE ŞEYMA CAN- SİNEM NAZLI DEMİR

Yurt dışından gelen son oy torbaları İstanbul Havalimanı'ndan zırhlı araçlarla Ankara'ya gönderildi. Oy torbalarının zırhlı araçlara yüklenmesine ve araçların yolculuğuna eşlik eden CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, "Amacımız seçmenin iradesinin hiçbir biçimde gölgelenmemesi. Biliyoruz ki Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili kaygılar büyük. Onun için diyoruz ki yurt dışında oy kullananlar hiç merak etmesinler. Bir oyun bile kaybolmaması için yüksek bir dikkat gösterdik. Yurt dışı seçimleri bir zincir. Bu zincirin bütün halkalarında ve bütün noktalarında hem gözlemle hem planlamayla hem yüksek dikkatle önemli bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yurt dışından gelen oylarının getirildiği İstanbul Havalimanı'na gitti. Kılınç, Kanada'dan ABD'ye, Japonya'dan Tanzanya'ya birçok ülkede bulunan 110 temsilcilikten 98 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen 564 oy torbasının PTT'nin 2 zırhlı aracına yüklenmesine tanıklık etti. Kılınç ve beraberindeki CHP Yurt Dışı Örgütlenme Gümrük Kapıları İstanbul Koordinatörü Seval Ödemiş, Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu üyesi Şerif Hikmet Altunkalem, 4. Geçici Gümrük Seçim Kurulu üyesi Abdullah Aras ve Ulaştırma Komisyonu üyeleri Eren Demirbilek ile Haluk Kolçetin oyları Ankara'ya götüren araçlara eşlik etti.

Yüksel Mansur Kılınç, yurt dışı oy torbalarını taşıyan zırhlı araçların hareketinden önce ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kılınç, şunları söyledi:

"3 MİLYON 416 BİN 150 YURT DIŞI SEÇMENİ VAR: Seçmenimiz, ülkesinin geleceğiyle ilgili karar verme konusunda seçimlere daha çok katılsın istiyoruz ama beklentilerimiz ve arzularımız doğrultusunda gerçekleşmedi bu olay. Yine de bir artışın olduğunu görüyoruz. CHP Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak yürüttüğümüz çalışmalara göre 151 noktada oy kullanıldı. 3 milyon 416 bin 150 yurt dışı seçmenimiz oy kullandı. Son oy torbaları da İstanbul Havaalanı'na getirilmiş oldu.

CHP, YURT DIŞI OYLAMALARDA, 5 BİN 351 KİŞİ GÖREVLENDİRDİ: Yani yurt dışında seçmenimiz sandıkta oy kullandı. Oylar konsolosluklarımızda saklandı. Tüm bu süreçlere CHP 5 bin 200 civarında sandıkta görevlendirme, 151 saklama, ulaştırma görevlisiyle eşlik etti. Tabii bir de seçim günleri, seçim sandıklarının bulunduğu bölgelerde müşahitlerimizle Millet İttifakı'nın partileriyle ve gönüllü kuruluşların desteğiyle yoğun bir seçim süreci var. Şimdi Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili kaygılar nedeniyle biz buradayız. Burası 110 temsilcilikten gelen oy torbalarının saklandığı yer. 564 oy 98 uçuşla geldi. Burası İstanbul Havaalanı'nın Gümrük Bölümü D kapısı.

BİR OYUN BİLE KAYBOLMAMASI İÇİN YÜKSEK DİKKATLE BUGÜNE KADAR GELDİK: Burada şu anda Arnavutköy ilçe seçim kurulundaki CHP'li temsilciler, 4. Gümrük Kapısı Seçim Kurulu'nun CHP'li temsilcileri var. Bir de ayrıca yurt dışı seçimlerde ulaştırma vardır. Buradan da bir ulaştırma görev yapacak. Onun için buradayız. Ulaştırma görevlilerimiz içeride çalışırken biz de sürekli burada nöbet tutan partililerimizle birlikte olduk. CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi de havaalanlarındaki gümrüklerde çalışmaları sürekli gözetledi. Bir oyun bile kaybolmaması için yüksek bir dikkat gösterdik, böylece bugüne kadar geldik.

YURT DIŞINDA KULLANILAN TÜM OYLAR GELDİ: Yurt dışından gelecek bütün oylar Türkiye'ye gelmiş oldu. Dün akşam da Esenboğa Havaalanı'ndaydık. Yoğunluklu olarak Avrupa ülkelerinin oluşturduğu oy torbaları 3 Charter uçakla Ankara'ya geldi. Bu uçaklara 3 milletvekilimiz eşlik etti ve Ankara Ticaret Odası Sayın Döküm Merkezi olarak değerlendirilen Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ne kadar oylar taşındı.

CHP'NİN BİR GÖREVLİSİ ARACIN İÇİNDE OLACAK: Bugün buraya biraz sonra Ankara'ya nakledilecek torbalar için gelmiş olduk. 2 PTT aracı bu oy torbalarını Ankara Ticaret Odası'na götürecek. Ankara Ticaret Odası'na giderken CHP'nin seçim kurulundaki ulaştırma görevlisi aynı zamanda aracın içinde olacak. Ama biz de CHP'nin yetkilileri olarak aynı zamanda bu konvoya eşlik edeceğiz. Yanında ilçe seçim kurulunun temsilcisi CHP'li temsilci olacak, yanında yurt dışı örgütlenmenin gümrüklerle ilgili koordinasyonunun sağlayan görevli arkadaşlarımız olacak. Amacımız şu, yurt dışında kullanılan bir oyun bile çok kutsal olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oyların nasıl kullanıldığını biliyoruz. Fedakarlıklarla kullanılıyor.

AMACIMIZ SEÇMENİN İRADESİNİN HİÇBİR BİÇİMDE GÖLGELENMEMESİ: Biz de bu sorumlulukla şimdi İstanbul Havaalanı'nın D kapısından Ankara Ticaret Odası'na gidecek 2 aracı götürmüş olacağız. Amacımız seçmenin iradesinin hiçbir biçimde gölgelenmemesi. Biliyoruz ki Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili kaygılar büyük. Onun için diyoruz ki yurt dışında oy kullananlar hiç merak etmesinler. Yurt dışı seçimleri bir zincir. Bu zincirin bütün halkalarında ve bütün noktalarında hem gözlemle hem planlamayla hem yüksek dikkatle önemli bir çalışma gerçekleştirdik.

YURT DIŞI OYLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ CHP'NİN ÇALIŞMALARI VE DEĞİŞİM İSTEYEN SEÇMENLER: Yurt dışı seçimleri daha önceki seçimlerle kıyaslayacak olursak bu dönem ilk günlerde özellikle büyük heyecan vardı. O heyecanın aynı zamanda Türkiye'de iktidarı dönüştürmeye yönelik bir heyecan olduğunu biliyoruz. Katılım çok yüksek olmadı ama biz Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak isteyen seçmenlerimizin çok yüksek bir duyarlılık, büyük bir fedakarlık içinde olduğunu gördük. Dolayısıyla katılımın artmasında CHP'nin çabasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Öyle birilerinin söylediği gibi yurt dışı seçimlerde bir rekor yok. Artışın da nedeni CHP'nin çalışmaları ve CHP'yi destekleyenler, Türkiye'de iktidarın dönüşmesini, değişmesini isteyen seçmenler."